05.06.2019, 10:18

Политика осталась в прошлом: бывший министр Урве Пало нашла новую работу

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rus.delfi.ee
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Urve Palo asub ametisse kokku 22 Eesti kasiinot haldavas ettevõttes.
Urve Palo asub ametisse kokku 22 Eesti kasiinot haldavas ettevõttes.Foto: Elena Kask

Урве Пало, ушедшая весной этого года из политики вместе с истечением полномочий депутата Рийгикогу, в июне приступила к работе в сети казино, заняв пост исполнительного директора компании OÜ Novoloto.

Novoloto входит в ведущий международный концерн Novomatic AG, которому принадлежат сети казино Fenikss Casino и Grand Prix.

В июле прошлого года Урве Пало неожиданно ушли с поста министра предпринимательства и инфотехнологий, а также из Социал-демократической партии. В распространенном компанией пресс-релизе Пало сообщила, что казино — для нее новая сфера, представляющая собой увлекательный и ответственный вызов.

Пало закончила экономический факультет Тартуского университета и руководила семь лет эстонским отделением крупного французского концерна Saint-Gobain Isover.

Novoloto оперирует 22 игровыми залами по всей Эстонии, помимо Таллинна казино предприятия расположены в Тарту, Нарве, Пярну, Вильянди, Раквере, Йыхви и Кохтла-Ярве. Компания предоставляет работу 300 сотрудникам.

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