"Политик, который бесстрашно защищает правильные ценности". Правление социал-демократов приняло Раймонда Кальюлайда в партию

”Раймонд Кальюлайд является политиком, который бесстрашно защищает правильные ценности. Сегодня мы видим, что интерес к нашей партии находится на подъеме, на это в числе прочего указывают и свежие рейтинги популярности социал-демократов. Я верю, что люди ждут, чтобы в Эстонии уделялось больше внимания повышению благосостояния жителей, росту зарплат и пенсий, улучшению доступности здравоохранения, вопросам окружающей среды. Всё это всегда было во главе политики социал-демократов. Люди ждут, чтобы о более сплоченном обществе не только говорили, но и делали что-то реальное”, — отметил Саар.

По словам Кальюлайда, он очень признателен правлению партии. ”Я собираюсь использовать все свои знания и навыки, чтобы Социал-демократическая партия добилась успеха. Социал-демократов ждут очень интересные времена и серьезные вызовы и, безусловно, для повышения популярности партии нужно очень много работать. И я готов к этому. Как я уже говорил — на мой взгляд, социал-демократы больше других делают для того, чтобы Эстония была более успешной, справедливой и свободной страной. Мои цели в политике являются такими же”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.