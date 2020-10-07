Политик Isamaa избил человека и помочился на него, но избежал уголовного наказания. Из партии его тоже исключать не будут

”В ходе избиения Йоозеп (имя изменено — прим. ред.) упал, после чего другой мужчина продолжил бить его кулаками в область лица и тела. [---] Когда избиение закончилось, казалось, что все улеглось. Йоозеп по-прежнему лежал. Тогда изибивший его мужчина вынул из штанов свои гениталии и помочился на Йоозепа”, — описывает очевидец преступление, произошедшее ранним утром 9 февраля недалеко от Балтийского вокзала.

Как RusDelfi уже писал ранее, дело закончилось опортунитетом.

”Опортунитет нас абсолютно не устраивает. Мы намерены его оспорить”, — говорит адвокат Йоозепа Райво Бергсон. Для него и для самого пострадавшего такой исход был очень неожиданным. Они предполагали, что дело будет передано в суд, а его просто закрыли и Ваха просто должен перечислить в доход государства 500 евро.

Поскольку постановление о прекращении уголовного дела крайне немногословно, Бергсон не берется предполагать, по какой причине был заключен опортунитет. Сейчас адвокат ждет более подробного обоснования и затем будет подавать апелляцию.

Обстоятельства преступления относительно просты. Избиение произошло 9 февраля, после шести часов утра перед баром возле Балтийского вокзала. Мотив имеется. Хотя Йоозеп и Ваха не были знакомы, их связывало то, что Йоозеп раньше встречался с тогдашней девушкой Ваха Йоханной (имя изменено — прим.ред.). Той зимней ночью Ваха специально пришел в этот бар, чтобы найти Йоозепа, который там работал. Ваха заказал несколько кружек пива и даже дал Йоозепу на чай.

Ближе к утру Ваха вызвал Йоозепа на улицу на разговор и сразу стал бить. Это видел со стороны один человек. На место прибыла скорая и полиция. Ваха к этому моменту скрылся. Полиция зафиксировала факт избиения, взяла первичные показания. Скорая доставила пострадавшего в больницу и зафиксировала травмы. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Однако в какой-то момент расследование застопорилось.

Первый свидетель был допрошен только в конце мая. Сам Ваха — в середине июня. Он признал, что напал и ударил, то что касается избиения лежащего на земле Йоозепа и уринирования, то, по его утверждению, он этого не помнил. Из слов мужчины следовало, что Йоханна сказал ему, будто Йоозеп давал ей наркотики. Позже девушка признала, что выдумала эту историю.