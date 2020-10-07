07.10.2020, 12:09

Политик Isamaa избил человека и помочился на него, но избежал уголовного наказания. Из партии его тоже исключать не будут

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Политик Isamaa избил человека и помочился на него, но избежал уголовного наказания. Из партии его тоже исключать не будут
Foto: Elmo Riig/Erakogu

В начале года в ходе ссоры член Вильяндиского горсобрания от партии Isamaa Вальтер Ваха (30) избил человека и помочился на него. В сентябре Ваха избежал уголовного дела. Также его деяние не имело политических последствий, пишет Eesti Ekspress.

”В ходе избиения Йоозеп (имя изменено — прим. ред.) упал, после чего другой мужчина продолжил бить его кулаками в область лица и тела. [---] Когда избиение закончилось, казалось, что все улеглось. Йоозеп по-прежнему лежал. Тогда изибивший его мужчина вынул из штанов свои гениталии и помочился на Йоозепа”, — описывает очевидец преступление, произошедшее ранним утром 9 февраля недалеко от Балтийского вокзала.

Как RusDelfi уже писал ранее, дело закончилось опортунитетом.

”Опортунитет нас абсолютно не устраивает. Мы намерены его оспорить”, — говорит адвокат Йоозепа Райво Бергсон. Для него и для самого пострадавшего такой исход был очень неожиданным. Они предполагали, что дело будет передано в суд, а его просто закрыли и Ваха просто должен перечислить в доход государства 500 евро.

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Поскольку постановление о прекращении уголовного дела крайне немногословно, Бергсон не берется предполагать, по какой причине был заключен опортунитет. Сейчас адвокат ждет более подробного обоснования и затем будет подавать апелляцию.

Обстоятельства преступления относительно просты. Избиение произошло 9 февраля, после шести часов утра перед баром возле Балтийского вокзала. Мотив имеется. Хотя Йоозеп и Ваха не были знакомы, их связывало то, что Йоозеп раньше встречался с тогдашней девушкой Ваха Йоханной (имя изменено — прим.ред.). Той зимней ночью Ваха специально пришел в этот бар, чтобы найти Йоозепа, который там работал. Ваха заказал несколько кружек пива и даже дал Йоозепу на чай.

Ближе к утру Ваха вызвал Йоозепа на улицу на разговор и сразу стал бить. Это видел со стороны один человек. На место прибыла скорая и полиция. Ваха к этому моменту скрылся. Полиция зафиксировала факт избиения, взяла первичные показания. Скорая доставила пострадавшего в больницу и зафиксировала травмы. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Однако в какой-то момент расследование застопорилось.

Первый свидетель был допрошен только в конце мая. Сам Ваха — в середине июня. Он признал, что напал и ударил, то что касается избиения лежащего на земле Йоозепа и уринирования, то, по его утверждению, он этого не помнил. Из слов мужчины следовало, что Йоханна сказал ему, будто Йоозеп давал ей наркотики. Позже девушка признала, что выдумала эту историю.

24 сентября помощник прокурора Пауль Пикма оформляет постановление о прекращении уголовного дела, то есть опортунитет.

”Приминение опортунитета означает, что, по оценке прокуратуры, преступление доказано, но, принимая во внимание обстоятельства деяния и прежнее поведение виновника, для того, чтобы направить его на законопослушный путь, нет необходимости наказывать его в уголовном порядке”, — пояснила старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Кристель Томинг.

Согласно руководству по прекращению уголовных дел, опортунитетом не следует заканчивать дела, в которых преступление совершено лицом, в отношении которого у общественности должно иметься особое доверие.

Прокуратура поясняет, что поскольку избиение не было связано с занимаемой Ваха должностью, то данный пункт в расчет не принимался. Кроме того, само руководство носит для прокуроров лишь рекомендательный характер.

Также не было у поступка Ваха политических последствий. В городском собрании об инциденте узнали еще поздней зимой-ранней весной. Председатель фракции СДПЭ в горсобрании Юхан-Март Салумяэ говорит, что неоднократно общался на эту тему с председателем фракции Isamaa Харри-Юханом Аалтоненом и предлагал приостановить мандат Ваха на время следствия, но этого сделано не было.

Председатель Партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер сказал Delfi, что ни в коем случае не одобряет поступок Ваха, но никто не знает, что произошло на самом деле.

Сеэдер отметил, что вопрос о том, оставлять ли Ваха в партии, может быть поднят только после окончания судебных разбирательств.

Комментарий Ваха
До окончательного вступления решения в силу я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть подробности того, что произошло. Этот инцидент не делает чести никому из участников. Это произошло потому, что мне поступила информация, что мою бывшую спутницу жизни использовали при помощи наркотиков. Позже выяснилось, что наркотики были задействованы не совсем в то же самое время. Когда вскрылись новые обстоятельства, я извинился перед другой стороной и был готов возместить ущерб, но претензий она [сторона] не имела. Кроме того, как сказала мне другая сторона, никто ни на кого зла не держит. В связи с этим мне непонятно, почему нужно оспаривать прекращение дела.
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