04.05.2019, 21:10

Politico: коалицией с EKRE Ратас испортил создаваемый годами бренд Эстонии

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rus.delfi.ee
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Peaminister esitas presidendile Marti Kuusiku tagasiastumise palve
Peaminister esitas presidendile Marti Kuusiku tagasiastumise palveFoto: Jaanus Lensment

Известное политическое издание Politico пишет, что решение премьер-министра Юри Ратаса не только сформировать правительство с партией EKRE, но и дать консерваторам министерские портфели оставит "неприятный запах" в правительстве, фракции АЛДЕ и на саммите ЕС.

Как пишет издание, события в Эстонии могут стать образцовым примером того, как испортить национальный бренд, который создавался на протяжении многих лет.

Эстония создала себе имидж самой дигитально продвинутой нации в мире, поэтому решение Ратаса назначить пять министров из "партии сторонников превосходства белой расы" — EKRE — озадачивает, пишет издание.

Politico также пишет, что председатель Центристской партии использовал разногласия по вопросу налоговой политики как предлог для того, чтобы отказаться от коалиционных переговоров с выигравшей выборы Партией реформ — все для того, чтобы остаться на должности премьер-министра.

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