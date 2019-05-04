Politico: коалицией с EKRE Ратас испортил создаваемый годами бренд Эстонии

Как пишет издание, события в Эстонии могут стать образцовым примером того, как испортить национальный бренд, который создавался на протяжении многих лет.

Эстония создала себе имидж самой дигитально продвинутой нации в мире, поэтому решение Ратаса назначить пять министров из "партии сторонников превосходства белой расы" — EKRE — озадачивает, пишет издание.

Politico также пишет, что председатель Центристской партии использовал разногласия по вопросу налоговой политики как предлог для того, чтобы отказаться от коалиционных переговоров с выигравшей выборы Партией реформ — все для того, чтобы остаться на должности премьер-министра.