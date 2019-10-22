Politico: Эстония сближается с Россией, оглядываясь на Украину

Однако, южная граница Эстонии неподалеку от российского города Псков оказалась менее напряженной, чем ожидал американский журналист. На месте виднелись лишь несколько алюминиевых щитов, которые разделяли прекрасную долину, усеянную березами и елями. Однако, будучи гражданином США за рулем автомобиля с эстонской регистрацией и многочисленными штампами Украины в паспорте, автор неизбежно вызвал подозрение у российских пограничников.

В специальной комнате его допросил молодой офицер, который казался "клоном" того, который проводил аналогичную процедуру на российско-украинской границе год назад. Его интересовало, что американец делал в Украине. Признание в том, что журналист просто писал репортажи в Киеве, российского пограничника не успокоили.

"Я понимал его подозрения: Украина, Эстония и США сейчас враги России. Я запросто мог быть шпионом, провокатором или одним и другим. К счастью, действующая российская аккредитация для прессы от Министерства иностранных дел в Москве заставила его выпустить меня из России без проблем", — пишет журналист.

"Будьте осторожны с эстонцами. Они жесткие ко всем, кто приезжает из России", — дал совет российский пограничник. Эстонцы действительно вели себя сурово и неприветливо, ища сигареты и водку в автомобиле автора. Но американский паспорт убедил их, что угрозы, скорее всего, нет. Автор пишет, что последний раз был в Эстонии 5 лет назад. И в те времена русский язык не одобряли в стране, как сегодня в Украине.

Хотя треть от 1,5 эстонцев говорят на русском. Поэтому было удивительно увидеть, как расслабленно и свободно все разговаривали на русском языке на автозаправке. Такая же ситуация была и в Таллинне. В отеле светловолосая эстонка на рецепции свободно разговаривала на русском языке с гостями из Санкт-Петербурга. А меню в кафе были написаны на русском и эстонском языках.

Даже эстонские друзья автора с упоением обсуждали новую открытость к русскоязычным эстонцам и русскому языку. "Я недавно закончил снимать русскоязычный сериал на востоке Эстонии. Думаю, это будет хит на эстонском телевидении", — сказал телепродюсер Кен Саан.

Он признал, что эстонцы сейчас гораздо лояльнее к русскому языку, чем раньше, так же как и к гражданам, которые пользуются им. "Эстонцы теперь даже ездят в Нарву (город на российской границе, где большинство населения — этнические русские) на культурные выходные", — рассказал телепродюсер. Он говорил о Vaba Laba — новый театральный центр в городе, который недавно открылся на заброшенном заводе советских времен. И не только эстонские хипстеры едут в наиболее русифицированный город своей страны.

Автор напоминает, как президент Керсти Кальюлайд перенесла свой офис на несколько недель сюда, чтобы продемонстрировать лояльность страны к проблемному городу. Президент Эстонии также столкнулась с критикой из-за ее встречи с Владимиром Путиным в Москве прошлой весной. Она стала первым балтийским лидером, который провел такую встречу после российской аннексии Крыма в 2014 году.

"Все из-за распространенных страхов перед мусульманскими иммигрантами. Эстонцы смотрят на русских и думают, что они не такие уж и разные. Оба народы белые и христиане", — сказал журналисту неназванный американец, который живет в Эстонии. Автор пишет, что это вполне вероятно, поскольку националистическая "Консервативная народная партия", настроенная против иммиграции, в прошлом году вошла в состав правительства. Таллинн принял только 200 беженцев с Ближнего Востока по квоте ЕС. Общественность настроена против дальнейшего притока иностранцев.

Но реальная причина для нового потепления между теми, кто говорит на эстонском и русском языках, — это война на Востоке Украины. Эстонцы понимают, что если они не интегрируют русскоязычных граждан в общество, их недовольство может превратить их в пятую колонну, которая даст Кремлю оправдание для атаки. "Война в Украине стала звонком для пробуждения", — сказала директор Института иностранных дел Центра обороны и безопасности Эстонии Кристи Райк. Она добавила, что кровопролитие в Украине заставило эстонцев сосредоточиться на проблеме лояльности русскоязычного населения. "Чувствуют ли они себя здесь, как дома? Лояльны ли они к Эстонскому государству?" — задала вопрос Райк.