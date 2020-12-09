Политические рейтинги: поддержка партии Eesti 200 стала выше, чем у EKRE

Поддержка партии Eesti 200 растет уже восемь недель подряд. За этот период не имеющая представительство в парламенте политическая сила практически удвоила число своих стороннико, обойдя по популярности Эстонскую консервативную народную партию (EKRE).
Поддержка EKRE падает пятую неделю подряд и находится сейчас на самом низком уровне за текущий год. Согласно последним данным, по популярности среди потенциальных избирателей партия Eesti 200 обошла EKRE и вышла на третье место.
Согласно последнему исследованию, проведенному Norstat Eesti AS в сотрудничестве с MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut (11 ноября - 7 декабря) среди граждан Эстонии, обладающих правом голоса, Партию реформ поддерживает 31%, Центристскую партию - 21% и Eesti 200 - 14,7% опрошенных.
Следом за первой тройкой идут EKRE (13,6%), Социал-демократическая партия (8,2%) и Isamaa (5,9%).
Партии правящей коалиции поддерживают в сумме 40,5% участников исследования, а оппозиционные партии - 39,3%.
Почему бережное отношение к машине может ей только навредить
Коронавирус покажется сказкой. Билл Гейтс пророчит нечто страшное
Похоронили в свадебном платье: трагедия гимнастки Оксаны Костиной
Три новых симптома коронавируса: запомните их немедленно