Политические рейтинги: поддержка партии Eesti 200 стала выше, чем у EKRE

Поддержка EKRE падает пятую неделю подряд и находится сейчас на самом низком уровне за текущий год. Согласно последним данным, по популярности среди потенциальных избирателей партия Eesti 200 обошла EKRE и вышла на третье место.

Согласно последнему исследованию, проведенному Norstat Eesti AS в сотрудничестве с MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut (11 ноября - 7 декабря) среди граждан Эстонии, обладающих правом голоса, Партию реформ поддерживает 31%, Центристскую партию - 21% и Eesti 200 - 14,7% опрошенных.

Следом за первой тройкой идут EKRE (13,6%), Социал-демократическая партия (8,2%) и Isamaa (5,9%).

Партии правящей коалиции поддерживают в сумме 40,5% участников исследования, а оппозиционные партии - 39,3%.