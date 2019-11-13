Политбеженец Андрей Кузичкин получил новый статус в Эстонии. Теперь он может голосовать, брать кредит и ездить в Россию

По словам Андрея Кузичкина, он выполнил все требования: прожил в Эстонии 5 лет, сдал экзамен на владение государственным языком и имеет медицинскую страховку. "Теперь у меня есть родина — Россия, и дом — Эстония. Спасибо, Эстония!" — написал он в Facebook.

RusDelfi попросил Кузичкина перечислить плюсы того, что он теперь долговременный житель Эстонии.

1. "У меня был статус временного жителя Эстонии. Он выдавался на три года. Приходилось запрашивать статус каждые три года, подготавливать документы и прочее. Сейчас мне нужно менять документы только раз в пять лет.

2. Я имею вид на жительство в статусе политического беженца, находящегося под международной защитой. Это все хорошо и правильно, только это не дает мне возможности посещать Россию. Я, конечно, могу в Россию уехать, только назад в Эстонию уже не вернусь. Теперь я могу получить российский загранпаспорт и спокойно ездить туда-обратно.

3. Могу взять кредит. Поскольку у меня был ограниченный вид на жительство (на три года), в банках я не мог претендовать на получение кредита на недвижимость. Бытовые проблемы начинают решаться.

4. У меня сын учится в Таллинне. Он на третьем курсе в Центре промышленного образования (ИТ-логистика). Мне нужно обеспечить ему крышу над головой.

5. Могу принимать участие на муниципальных выборах в качестве избирателя. Могу влиять на ситуацию. Баллотироваться не могу, но голосовать могу", — сказал он.