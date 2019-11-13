13.11.2019, 13:24

Политбеженец Андрей Кузичкин получил новый статус в Эстонии. Теперь он может голосовать, брать кредит и ездить в Россию

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"буду влиять на ситуацию"
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 27
Политбеженец Андрей Кузичкин получил новый статус в Эстонии. Теперь он может голосовать, брать кредит и ездить в Россию
Facebook

Политический беженец из России Андрей Кузичкин получил статус долговременного жителя Эстонии. RusDelfi связался с ним и спросил, зачем ему этот статус и что он с ним будет делать.

По словам Андрея Кузичкина, он выполнил все требования: прожил в Эстонии 5 лет, сдал экзамен на владение государственным языком и имеет медицинскую страховку. "Теперь у меня есть родина — Россия, и дом — Эстония. Спасибо, Эстония!" — написал он в Facebook.

RusDelfi попросил Кузичкина перечислить плюсы того, что он теперь долговременный житель Эстонии.

1. "У меня был статус временного жителя Эстонии. Он выдавался на три года. Приходилось запрашивать статус каждые три года, подготавливать документы и прочее. Сейчас мне нужно менять документы только раз в пять лет.

2. Я имею вид на жительство в статусе политического беженца, находящегося под международной защитой. Это все хорошо и правильно, только это не дает мне возможности посещать Россию. Я, конечно, могу в Россию уехать, только назад в Эстонию уже не вернусь. Теперь я могу получить российский загранпаспорт и спокойно ездить туда-обратно.

3. Могу взять кредит. Поскольку у меня был ограниченный вид на жительство (на три года), в банках я не мог претендовать на получение кредита на недвижимость. Бытовые проблемы начинают решаться.

4. У меня сын учится в Таллинне. Он на третьем курсе в Центре промышленного образования (ИТ-логистика). Мне нужно обеспечить ему крышу над головой.

5. Могу принимать участие на муниципальных выборах в качестве избирателя. Могу влиять на ситуацию. Баллотироваться не могу, но голосовать могу", — сказал он.

Андрей Кузичкин часто критикует нынешнюю власть. Например, недавно он написал статью в Eesti Päevaleht о том, что Эстония из э-государства превращается во фрик-государство.

"Я понимаю, что тут немного пикантная ситуация, — согласился он. — С одной стороны, я прошу у Эстонии вид на жительство, а сам активно критикую власть. Но я прощу статус долговременного жителя у Эстонии, а не у правительства. Правительство уходит и приходит, а Эстония остается. Эстония должна сохраниться на карте мира как самостоятельное, независимое и суверенное государство. Ради этого стоит жить и работать".

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