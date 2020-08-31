Полиция желает безопасного и благополучного учебного года и призывает родителей поговорить с детьми

Как сказала координатор превентивной работы Департамента полиции и погранохраны Нурмели Митрахович, подготовка к школе начинается с дома и каждый родитель должен помочь своему ребенку освоить азы поведения на дороге. Вместе с будущим первоклассником следует пройти по дороге в школу, чтобы он сам увидел и понял, какие места могут быть для него опасны и как избежать возможных опасностей.

”Перед тем как переходить дорогу, важно удостовериться, что водитель заметил пешехода и остановился. Ребенок должен запомнить три простых, но очень важных правилах — остановись, посмотри вокруг, убедись в безопасности! С ребенком стоит поговорить и о правилах, касающихся велосипедов и самокатов, а также о том, какое защитное снаряжение нужно использовать при езде”, — сказала Митрахович.

В течение августа полицейские проверили пешеходные переходы и светофоры, расположенные в окрестностях школ. ”Мы проверили, чтобы разметка пешеходных переходов отвечала требованиям, все светофоры были исправны и чтобы их не загораживали ветки деревьев”, — отметила Митрахович. О тех местах, где были замечены недостатки, было сообщено местным самоуправлениям. И по традиции, в первые два дня начала учебного года полицейские вместе с помощниками полицейских и волонтерами будут помогать детям передвигаться в окрестностях школ.

Водители перед выездом из дома должны запастись временем и терпением, поскольку с началом учебы возрастает дорожная нагрузка и учащаются утренние пробки. ”Когда в спешке нервничающий водитель набирает скорость, внимание его рассеивается и он может не заметить маленьких пешеходов. Особенно внимательными водители должны быть вблизи школ и остановок общественного транспорта, ведь дети видят происходящее на дороге в ином ракурсе, нежели взрослые, и не в состоянии оценить связанные с дорожным движением опасности”, — сказала Митрахович. Снижение скорости, по ее словам, помогает избежать опасных ситуаций.

Митрахович добавила, что безопасность дорожного движения создается совместными усилиями всех его участников, но для ребенка, который впервые самостоятельно участвует в дорожном движении, важен прежде всего родительский пример. ”Все его внимание должно быть сосредоточено на происходящем на дороге, поэтому одновременное использование гаджетов и наушников недопустимо. Пример родителей создает хорошие предпосылки для того, чтобы ребенок стал примерным участником движения!”