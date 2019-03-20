Полиция ждет сообщений для проведения дорожной толоки

„Традиционно мы снова проводим дорожную толоку весной. В течение нескольких дней все желающие могут нанести на карту те места, в которых они заметили представляющих опасность превышающих скорость водителей. Каждое такое сообщение помогает сделать дорожное движение безопаснее. Сравнив имеющуюся у полиции информацию и замечания людей, мы получаем лучшее представление о проблемных участках, на которые следует ежедневно обращать больше внимания", — сказала майор полиции Сирле Лойго.

Лойго сказала, что темой этой толоки, как и в прошлом году, стало превышение скорости, как так бездумно превышающие скорость водители больше всего уменьшают чувство безопасности на наших дорогах. Для того, чтобы передать информацию полиции, на карте следует выбрать место и указать время, когда водители чаще всего совершают в этом месте нарушения. Во избежание спама, себя следует аутентифицировать через Facebook.

Полиция организует длящуюся 24 часа дорожную толоку для того, чтобы проверить именно те места, которые вызывают наибольшее беспокойство населения. В 2017 и 2018 году скорость по всей Эстонии измеряли более 250 полицейских, было проверено более 1000 мест. В итоге в прошлом году были проведены беседы с 1013 водителями, которые ехали слишком быстро, в отношении 269 человек было начато делопроизводство. В 2017 полицейские побеседовали с 913 водителями и начали делопроизводство в отношении 243 нарушителей.