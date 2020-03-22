22.03.2020, 19:21

Полиция: законопослушные предприятия благодарим, с повторно нарушившими режим будет отдельный разговор

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Alkoholi serveeritakse vahel ka plasttopsist.
Alkoholi serveeritakse vahel ka plasttopsist.Foto: Anni Õnneleid

Департамент полиции и погранохраны благодарит предприятия, которые придерживаются установленных правил и, исходя из них, приостановили свою деятельность, а также ограничили ночную продажу алкоголя. Полиция сотрудничает с местными с самоуправлениями, чтобы уменьшить число нарушений действующих в условиях чрезвычайного положения правил.

После введения решением правительства от 18 марта ограничения на ночную продажу алкоголя в увеселительных заведениях, полиция провела выборочные проверки таких предприятий. По словам заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны Прийта Пяркна, большинство предприятий знает о действующих ограничениях и придерживается их.

„Я понимаю, что многие предприятия оказались в сложном положении, тем больше наша благодарность вам за сотрудничество и ответственное отношение", — сказал Пяркна.

Большинство проверенных заведений было закрыто либо завершило продажу алкоголя в 22 часа. Но патрули полиции обнаружили и такие места, в которых, к сожалению, были нарушения ограничений на ночную продажу алкоголя. Также были обнаружены места, где собираются большие компании, проносящие алкоголь с собой.

„Полиция занимается такими нарушениями индивидуально, мы проводим с владельцами заведений беседы и объясняем важность соблюдения этих ограничений. Наша цель — донести до людей, что в текущей ситуации важно не собираться большими компаниями“, — сказал Пяркна.

По состоянию на сегодняшний день полиция не сделала предписания ни одному предприятию, но полиция будет оповещать о повторных нарушениях местные самоуправления, у которых также есть право осуществлять надзор над увеселительными заведениями. "В настоящей ситуации сотрудничество с местными самоуправлениями крайне важно", — добавил Прийт Пяркна.

„Для пресечения распространения вируса важен вклад каждого человека, только действуя сообща во имя одной цели мы сможем справиться с вирусом", — сказал Пяркна.

Информацию, связанную с чрезвычайным положением, можно получить по инфотелефону Центра тревоги 1247 или на сайте полиции.

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