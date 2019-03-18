Полиция задержала мужчину, оскорбившего главного раввина Эстонии, и провела в его доме обыск

"Полицейские установили, что правонарушитель — 27-летний мужчина, которого задержали вчера в центре города в торговом центре", — сообщили Delfi в полиции.

Мужчина в рамках производства о проступке задержан на 48 часов. Cвою вину он признал.

”Полиция проводит дополнительный сбор информации о мужчине. На данный момент мы собираем улики у него дома”.

Полиция отмечает, что цель сбора улик — установить, были вчерашние выкрики в адрес раввина и его детей одномоментным проявлением эмоций или мужчина придерживается радикальных взглядом и представляет угрозу обществу.