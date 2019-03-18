18.03.2019, 12:02
Полиция задержала мужчину, который оскорбил главного раввина Эстонии
В субботу главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице, когда направлялся вместе с детьми в синагогу.
В субботу главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице, когда направлялся вместе с детьми в синагогу.
"Полицейские установили, что правонарушитель - 27-летний мужчина, которого задержали вчера в центре города в торговом центре", - сообщили в полиции.
Мужчина задержан на 48 часов. Также полиция проводит обыск в его доме.
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