Полиция: в обстрелянной в Пярнумаа машине находился еще один ребенок

Как сообщил в воскресенье во второй половине дня руководитель Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт, сейчас известно, что в автомобиле, по которому стрелял мужчина, находилось в общей сложности пять человек: 58-летний мужчина, 61-летняя женщина и трое детей — пяти, трех и девяти лет. Находившиеся в автомобиле мужчина и женщина приходились детям дедушкой и бабушкой.

61-летняя женщина от полученных травм скончалась. Пятилетний и трехлетний ребенок находятся в больнице в тяжелом состоянии. 58-летний мужчина утром был отпущен на домашнее лечение. Находившийся в машине девятилетий ребенок был осмотрен медиками скорой. С ним было все в порядке и его передали родителю.

Погибший мотоциклист — мужчина 40 лет.

Информация о том, что в автомобиле Subaru помимо стрелявшего был еще кто-то, к настоящему моменту не нашла подтверждения.

Все началось с того, что 32-летний мужчина совершил возле автозаправки Olerex аварию, повредив два легковых автомобиля и стену заправки. Центр тревоги получил сообщение об аварии в 21:45. Через десять минут в центр тревоги позвонил мотоциклист и сообщил, что видел аварию. Известно, что мотоциклист направился вслед за нарушителем. Около 22 часов в центр тревоги поступила информация о выстрелах, а в 22:10 о том, что в мотоциклиста могли стрелять. Первый патруль прибыл на место через 20 минут после того, как полиция получила информацию о возможной стрельбе.