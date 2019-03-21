Полиция установила личность мужчины, который нарисовал на окнах центрального бюро Центристской партии свастику и написал бранное слово

Позже ведоимство сообщило, что мужчину, который соответствовал описанию, заметили сегодня чуть после 15 часов у здания Таллиннского городского собрания чиновник Муниципальной полиции и внимательный прохожий, которые сообщили об этом полиции. На место прибыли полицейские, у горсобрания находился соответствующий описанию 40-летний мужчина. Ему передана повестка, чтобы он явился завтра в полицию для дачи показаний.

Мужчина изрисовал 17 марта в 13.50 окна расположенного в Таллинне на Нарвском шоссе бюро Центристской партии. Полиция узнала о происшествии в тот же день из СМИ, звонка на 112 на эту тему не поступала. Когда полицейские прибыли на место, окна были уже вымыты.

„Полицейские просмотрели записи камер наблюдения и мы подозреваем, что окна мог изрисовать изображенный на фото человек”, — сказала комиссар Кесклиннаского отделения полиции Хельме Кюннапуу.