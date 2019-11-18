Полиция установила, кто угрожал Кае Каллас

"По текущей информации предполагаемый автор угроз находится не в Эстонии. При оценивании непосредственной опасности мы учли и содержание отправленных сообщений и возможность их реальной реализации, а также ознакомились с размещенными через аккаунт более ранними постами в социальной сети. Мы продолжаем пробовать связаться с автором поста", — сказал Саарнийт Delfi.

"Если с человеком в интернете или также в личной беседе разговаривают угрожающе и человек чувствует опасность для своей жизни и здоровья, всегда следует сообщать об этом в полицию. Уже факт, что человек обращается в полицию, показывает, что он чувствует себя потревоженным полученными сообщениями", — сказал Саарнийт.

"Задачей полиции является затем установить обстоятельства случившегося, и мы проверяем обстоятельства и в том случае, если уголовное производство не начинают. Угрозы убийством, причинением вреда здоровью или порчей в существенном объеме или уничтожением имущества наказуемы тогда, когда им сопутствует реальная опасность или у человека есть основание думать, что угрозу могут реализовать", - пояснил Саарнийт.

По данным Delfi, связанные с аккаунтом люди не входят ни в одну из партий.