Полиция установила, что бывший глава театра "Эстония" Айвар Мяэ виновен в сексуальных домогательствах
Сегодня полиция в рамках дела о проступке приняла решение, что Айвар Мяэ виновен в сексуальных домогательствах.
Сегодня полиция в рамках дела о проступке приняла решение, что Айвар Мяэ виновен в сексуальных домогательствах.
Мяэ назначили в качестве наказания штраф. Размер штрафа пока неизвестен.
Мяэ может оспорить течение в течение 15 дней. Если Мяэ решит это сделать, далее дело будет рассматривать суд.
Айвар Мяэ (60) руководил театром с 2009 года. В августе этого года он покинул пост по собственному желанию в связи с разгоревшимся вокруг него скандалом, когда бывшие и нынешние работники театра Estonia рассказали изданию Eesti Eksress, как Мяэ на протяжении многих лет унижал своих коллег-женщин, отпускал комментарии сексуального характера и пытался их трогать.
29 июня после обращения двух женщин полиция инициировала в отношении Мяэ производство по параграфу о сексуальном домогательстве, чтобы выяснить точное развитие событий и выявить возможное домогательство на рабочем месте.
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