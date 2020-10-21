Полиция установила, что бывший глава театра "Эстония" Айвар Мяэ виновен в сексуальных домогательствах
Сегодня полиция в рамках дела о проступке приняла решение, что Айвар Мяэ виновен в сексуальных домогательствах.
Сегодня полиция в рамках дела о проступке приняла решение, что Айвар Мяэ виновен в сексуальных домогательствах.
Мяэ назначили в качестве наказания штраф. Размер штрафа пока неизвестен.
Мяэ может оспорить течение в течение 15 дней. Если Мяэ решит это сделать, далее дело будет рассматривать суд.
Айвар Мяэ (60) руководил театром с 2009 года. В августе этого года он покинул пост по собственному желанию в связи с разгоревшимся вокруг него скандалом, когда бывшие и нынешние работники театра Estonia рассказали изданию Eesti Eksress, как Мяэ на протяжении многих лет унижал своих коллег-женщин, отпускал комментарии сексуального характера и пытался их трогать.
29 июня после обращения двух женщин полиция инициировала в отношении Мяэ производство по параграфу о сексуальном домогательстве, чтобы выяснить точное развитие событий и выявить возможное домогательство на рабочем месте.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Всем двойки? Оценки игрокам «Зенита» за стыдное поражение
Езил написал письмо фанатам. Что в нем было
Пацаны не поймут: первое знакомство с новейшим Hummer 2020
«Зенит» опозорился в роли чемпиона России» - мнение иностранцев