Полиция устанавливает личность мужчины, который нарисовал на окнах центрального бюро Центристской партии свастику и написал бранное слово

Мужчина, личность которого пока неизвестна, изрисовал 17 марта в 13.50 окна расположенного в Таллинне на Нарвском шоссе бюро Центристской партии. Полиция узнала о происшествии в тот же день из СМИ, звонка на 112 на эту тему не поступала. Когда полицейские прибыли на место, окна были уже вымыты.

„Полицейские просмотрели записи камер наблюдения и мы подозреваем, что окна мог изрисовать изображенный на фото человек”, — сказала комиссар Кесклиннаского отделения полиции Хельме Кюннапуу.

Полиция призывает всех, кто узнает этого человека, позвонить на номер 612 5496 или написать письмо на адрес helme.kynnapuu@politsei.ee.