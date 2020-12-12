Полиция усилит надзор за выполнением обязанности по изоляции. Нарушителям грозит штраф до 9600 евро

В ходе выполнения своих обычных обязанностей полиция будет чаще проверять выполнение обязанности находиться дома людьми с риском заражения. Информацию о случаях несоблюдения требований по изоляции полиция будет передавать Департаменту здоровья, который примет решение о дальнейших шагах и возможности назначить принудительное денежное взыскание.

"Чтобы затормозить такое обширное распространение вирусной инфекции, критическое значение имеет то, чтобы люди, представляющиe опасность друг для друга, оставались дома. То есть люди, которые сами являются носителями вируса, а также лица, которые были вместе с инфекционно опасным больным в зарубежном путешествии или в близком контакте. Ответственность за то, чтобы избежать прибавление новых больных, лежит на нас всех, поэтому Департамент здоровья попросил полицию обратить большее внимание на выполнение этого важного требования", — сказал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев сказал, что полиция может следить за выполнением требования, например, во время надзора за дорожным движением, на пограничном пункте или при выполнении других заданий.

"Для того, чтобы остановить вирус, мы увеличим количество патрулей. Так мы сможем обратить внимание большего числа людей на установленные ограничения, проверять выполнение ограничений и а также при необходимости выдавать маски", — сказал Беличев.

Информацию о зафиксированных случаях полиция будет передавать Департаменту здоровья. За нарушения требования по нахождении в изоляции можно назначить принудительное денежное взыскание суммой до 9600 евро или начать делопроизводство о проступке.

Для поддержки Департамента здоровья полиция передаст в состав департамента пятерых чиновников с опытом ведения делопроизводств по проступкам.

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