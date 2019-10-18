18.10.2019, 14:30
Полиция усилила охрану у турецкого посольства в Таллинне
Из-за вооруженного конфликта в Сирии турецкое посольство в Турции в Таллинне взято под усиленную охрану — речь идет о профилактической мере, передает rus.err.ee.
Из-за вооруженного конфликта в Сирии турецкое посольство в Турции в Таллинне взято под усиленную охрану — речь идет о профилактической мере, передает rus.err.ee.
В четверг вечером и в пятницу утром перед зданием посольства на Нарвском шоссе были замечены полицейские. На запрос редакции новостного портала ERR в посольстве ответили, что речь идет о превентивной мере.
Полиция организует охрану в том случае, когда представительство иностранного государства направляет соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Эстонии.
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