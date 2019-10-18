Полиция усилила охрану у турецкого посольства в Таллинне

В четверг вечером и в пятницу утром перед зданием посольства на Нарвском шоссе были замечены полицейские. На запрос редакции новостного портала ERR в посольстве ответили, что речь идет о превентивной мере.

Полиция организует охрану в том случае, когда представительство иностранного государства направляет соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Эстонии.