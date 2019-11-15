Полиция: у слухов об игре ”Синий кит” нет оснований

"За последние месяцы в полицию не поступало ни одного сообщения о том, чтобы по интернету с детьми в Эстонии связывались на тему подобных игр. Привлечение внимания к таким играм, наоборот, наталкивает злонамеренных подростков на идею создавать фейковые аккаунты и с их помощью пугать своих друзей или одноклассников, сеять среди них панику и страх", — сказала Фролова. По ее словам, полиция уже сталкивалась с таким случаем.

Говоря о том, как и почему распространяются в социальных сетях ложная информация и слухи, Фролова отметила появление в Эстонии такого феномена, как "герои клавиатуры". "Сидя дома и нажав на одну кнопочку, очень легко распространить информацию, о которой ты ничего не знаешь, правдивая она или нет", — сказала она.

Сотрудник полиции призвала пользователей три раза подумать, прежде чем выставлять или делиться какой-то информацией: с какой целью вы это делаете и какой результат ваши действия могут принести? "Обязательно нужно проверить источник информации, он должен быть официальный и достоверный", — добавила она.

По словам веб-констебля, всегда есть возможность проверить всяческие домыслы, обратившись в полицию. Иначе вы окажетесь сеятелем паники и страха, подрывающим чувство безопасности у жителей нашей страны.