Полиция: у нас есть несколько хороших зацепок в поиске злоумышленника, напавшего на Талвинга

Глава уголовного бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал Delfi, что собранная на данный момент информация дает основание полагать, что нападение было не случайным.
По его словам, злоумышленник поджидал жертву и готовился к нападению. ”Согласно текущей версии, причиной нападения могла быть деятельность главного врача PERH в научном совете, но точный мотив станет ясен в ходе расследования”, — добавил он.
Уголовное дело продолжается. Тамбре сказал, что на выходных были просмотрены десятки записей с камер наблюдения и у следствия имеются серьезные зацепки, над которыми идет серьезная работа.
Полиции получила от людей обратную связь после публикации в СМИ видео подозреваемого. По словам Тамбре, это указывает на то, что в современном обществе насилию нет места и что обоюдная цель полиции и общественности — как можно скорее найти преступника.
Нападение на профессора было совершено вечером 3 февраля на парковке возле больницы, когда он уходил с работы домой. Талвинг вышел из больницы, пошел к своей машине и обнаружил, что одна из шин была проколота. Говоривший по-русски человек плеснул ему в лицо какое-то вещество, которое, к счастью, оказалось не кислотой.
Пока не ясно, была ли у Вестеринена какая-то роль в нападении. Мужчина — юрист, который в конце января позвонил члену научного совета Ирье Лутсар, записал их телефонный разговор и выложил его в сеть. Он также содействовал организации в конце ноября акции протеста на площади Вабадузе, которая была направлена против ношения масок.
Полиция тем временем связалась с другими членами консультирующего правительство научного совета, чтобы гарантировать их безопасность.
Старший научный сотрудник Института психологии Тартуского университета Андеро Уусберг подтвердил, что полиция провела с ним беседу по поводу личной безопасности.
"Мне дали контактное лицо, с кем при необходимости можно связаться, а на следующей неделе будет проведен более основательный брифинг", — сказал Уусберг. Члены совета получат от полиции более точные инструкции по обеспечению безопасности.
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