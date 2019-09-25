Полиция станет наказывать водителей-лихачей "успокоительной паузой"

"Главная цель - сделать соблюдение скоростного режима новой социальной нормой", - прокомментировал нововведение советник PPA Элари Каземетс.

В зависимости от степени превышения скорости остановка водителей-нарушителей будет длиться 45 или 60 минут.

По словам представителя правоохранительного ведомста, часто штраф как мера воздействия, особенно в случае камер скорости, не является действенной, водители даже забывают такие штрафы оплатить.

"В ходе работы выяснилось, что больше всего тех, кто превысил скорость, напрягает время, проведенное в полицейской машине. Отсюда и возникла идея, что приструнить лихачей можно было бы именно остановкой в движении", - пояснил Каземетс.

Причина, по которой полиция занялась инновационными проектами в области дорожного движения, проста: в последние годы число пострадавших и погибших на дорогах не уменьшается.

В планах полиции и проведение других экспериментов, которые бы помогли сделать дороги в Эстонии более безопасными.