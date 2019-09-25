Полиция станет наказывать водителей-лихачей "успокоительной паузой"

Начиная с четверга сотрудники полиции начнут применять новый подход к нарушителям скоростного режима: в качестве наказания последние смогут или оплатить штраф, или сделать в своей поездке 45- или 60-минутную остановку. Если эксперимент докажет свою жизнеспособность, то он может превратиться в законную меру наказания.
"Главная цель - сделать соблюдение скоростного режима новой социальной нормой", - прокомментировал нововведение советник PPA Элари Каземетс.
В зависимости от степени превышения скорости остановка водителей-нарушителей будет длиться 45 или 60 минут.
По словам представителя правоохранительного ведомста, часто штраф как мера воздействия, особенно в случае камер скорости, не является действенной, водители даже забывают такие штрафы оплатить.
"В ходе работы выяснилось, что больше всего тех, кто превысил скорость, напрягает время, проведенное в полицейской машине. Отсюда и возникла идея, что приструнить лихачей можно было бы именно остановкой в движении", - пояснил Каземетс.
Причина, по которой полиция занялась инновационными проектами в области дорожного движения, проста: в последние годы число пострадавших и погибших на дорогах не уменьшается.
В планах полиции и проведение других экспериментов, которые бы помогли сделать дороги в Эстонии более безопасными.
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