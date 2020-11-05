Полиция: родителям все труднее узнать, что их ребенок употребляет э-сигареты и снюс

Руководитель участковых и молодежных полицейских Кесклиннаской группы Кесклиннаского отделения полиции комиссар полиции Лийза Мерекиви говорит, что полиция, как и все общество, заинтересована в том, чтобы дети были здоровы, проводили свой досуг безопасно и были защищены от привыкания к пагубным привычкам.

Полиция считает важным, чтобы подростки могли и умели найти помощь, если какая-то проблема уже возникла.

По закону детям и подросткам в возрасте младше 18 лет запрещено употреблять и иметь при себе сигареты, все виды электронных сигарет, снюс и другие табачные изделия.

"В последнее время мы видим, что именно э-сигареты и снюс популярны среди подростков, так как их использование легче скрыть от родителей и окружающих взрослых, которые, как правило, такие действия не одобряют. Родителям, которые сами не являются пользователями такой продукции, труднее узнать, что ребенок употребляет э-сигареты и снюс, так как отсутствует свойственный обычным сигаретам запах", — обращает внимание комиссар Мерекиви.

Молодежные полицейские Кесклиннаского отделения полиции постоянно проводили целенаправленные рейды по выявлению таких нарушений летом, такие рейды продолжаются и осенью. По словам Мерекиви, когда выявляется такое нарушение, наказание не является самоцелью.

C 20 июля до до конца октября шел пилотный проект, направленный на детей от семи до 13 лет, "Minu esimene vahelejäämine" ("Попался первый раз" — прим.). Если ребенка ловят за подобное нарушение, то его направляют на семейную консультацию, чтобы помочь выяснить причины такого поведения и помочь справиться ему с трудностями. Однако чтобы направить на консультацию, необходимо согласие как самого ребенка, так и его родителей.

"На данный момент пилотный проект завершен и мы видим, что такой подход оказал очень хорошее влияние на детей и подростков до 14 лет. Обратная связь как со стороны самих детей и их родителей была позитивная", — говорит Мерекиви.

Если подросток совершает такие проступки неоднократно и постоянно и консультации и беседы не приносят результата, тогда уже начинается делопроизводство о проступке. В этом году в Эстонии было начато 193 делопроизводства о проступкe по нарушениям закона о табаке несовершеннолетними.