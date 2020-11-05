05.11.2020, 08:50

Полиция: родителям все труднее узнать, что их ребенок употребляет э-сигареты и снюс


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E-sigarett
E-sigarettFoto: Eero Vabamägi

Полиция обращает внимание, что в последнее время среди подростков стали популярны э-сигареты и снюс, поэтому представители правопорядка проводят целенаправленные рейды по выявлению таких нарушений.

Руководитель участковых и молодежных полицейских Кесклиннаской группы Кесклиннаского отделения полиции комиссар полиции Лийза Мерекиви говорит, что полиция, как и все общество, заинтересована в том, чтобы дети были здоровы, проводили свой досуг безопасно и были защищены от привыкания к пагубным привычкам.

Полиция считает важным, чтобы подростки могли и умели найти помощь, если какая-то проблема уже возникла.

По закону детям и подросткам в возрасте младше 18 лет запрещено употреблять и иметь при себе сигареты, все виды электронных сигарет, снюс и другие табачные изделия.

"В последнее время мы видим, что именно э-сигареты и снюс популярны среди подростков, так как их использование легче скрыть от родителей и окружающих взрослых, которые, как правило, такие действия не одобряют. Родителям, которые сами не являются пользователями такой продукции, труднее узнать, что ребенок употребляет э-сигареты и снюс, так как отсутствует свойственный обычным сигаретам запах", — обращает внимание комиссар Мерекиви.

Молодежные полицейские Кесклиннаского отделения полиции постоянно проводили целенаправленные рейды по выявлению таких нарушений летом, такие рейды продолжаются и осенью. По словам Мерекиви, когда выявляется такое нарушение, наказание не является самоцелью.

C 20 июля до до конца октября шел пилотный проект, направленный на детей от семи до 13 лет, "Minu esimene vahelejäämine" ("Попался первый раз" — прим.). Если ребенка ловят за подобное нарушение, то его направляют на семейную консультацию, чтобы помочь выяснить причины такого поведения и помочь справиться ему с трудностями. Однако чтобы направить на консультацию, необходимо согласие как самого ребенка, так и его родителей.

"На данный момент пилотный проект завершен и мы видим, что такой подход оказал очень хорошее влияние на детей и подростков до 14 лет. Обратная связь как со стороны самих детей и их родителей была позитивная", — говорит Мерекиви.

Если подросток совершает такие проступки неоднократно и постоянно и консультации и беседы не приносят результата, тогда уже начинается делопроизводство о проступке. В этом году в Эстонии было начато 193 делопроизводства о проступкe по нарушениям закона о табаке несовершеннолетними.

По словам комиссара, Кесклиннаское отделение полиции активно сотрудничает с магазинами, в которых продаются алкоголь и табачные изделия на тему проверки документов у несовершеннолетних. "Также мы проводим в магазинах и других заведениях, о которых нам поступает информация о возможной продаже табака и алкоголя несовершеннолетним, контрольные закупки. Магазины, в которых мы обнаруживаем нарушения, высылаются официальные письма, мы общаемся с руководителями магазинов и выясняем, если ли необходимость в проведении полицией курсов для продавцов, еще раз объясняющих все действующие законы и правила, — рассказывает Мерекиви. — Мы просим предприятия, которые сдают помещения под проведения мероприятий и вечеринок, убеждаться в том, что их клиенты совершеннолетние".

Полиция обращает внимание, что ответственность за безопасность и благополучие несовершеннолетнего несут родители. Родители должны интересоваться жизнью своего ребенка и знать, где и как проводит время их несовершеннолетний ребенок.

Нередки случаи, когда вечеринки с алкоголем и другими запрещенными веществами устраиваются у кого-то дома в отсутствие родителей, которые узнают об этом уже от полиции после того, когда на квартиру выехал патруль на вызов. Вызов может быть связан, например, с нарушением ночного покоя, и тогда патруль начинает устанавливать местонахождение родителей. "Естественно, родители должны своим поведением показывать ребенку хороший пример — невозможно требовать от ребенка соблюдения всех правил и договоренностей, если родитель ведет себя в разрез с тем, что требует от своего ребенка", — призывает Мерекиви.

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