Полиция разыскивает человека, разославшего письма с угрозами таллиннским торговым центрам и предприятиям

„Волны подобных угроз были раньше и за рубежом, в том числе и в соседних странах. Вчера саперы проверили предприятия, которые получили угрозы, и никой опасности обнаружено не было. На данным момент решено, что получившие угрозы адресаты будут проверяться, но массовой эвакуации проводиться не будет. Цель этих писем — нарушить нормальный ритм жизни и заполучить таким образом внимание. Мы убеждены в том, что реальной угрозы за этими письмами нет", — сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Как известно полиции, вчера и сегодня письма с угрозами были высланы десяти адресатам. Так как письма пришли в выходные, в том числе ночью, возможно, что полиции еще не сообщили обо всех письмах.

"Если кто-то обнаружит письма подобного содержания, просим их не удалять и сообщить он этом на номер Центра тревоги — 112", — добавил Урмет Тамбре.