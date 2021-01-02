Полиция расследует хакерские атаки на Äripäev

"Так называемая DDoS-атака очень проста по своей природе. Злоумышленнику нужно иметь немного криптовалюты, а заказ самого кибернападения подобен покупке в интернет-магазине. Против атаки такого типа сложно что-либо предпринять", — заявил заместитель генерального директора Äripäev Тоомас Трууверк.

Подобные нападения могут, например, заблокировать веб-сайт и поставить под угрозу серверы и сеть, которая их обслуживает. Наиболее опасные атаки поражают инфраструктуру компании.

Первое кибенападение было направлено против портала ”Деловые Ведомости”. В результате оказалась нарушена работа и других связанных с Äripäev веб-сайтов: страницы были просто недоступны. Атаки продолжались примерно с 11 часов утра понедельника до первой половины дня среды.

Сразу после публикации

Кибератака началась после того, как в ”Деловых Ведомостях” была опубликована статья, рассказывающая о том, что инвесторы потеряли десятки тысяч евро, вложенных в бизнес, основанный так называемыми "криптомиллионерами" Иваном Турыгиным и Сергеем Потапенко из Ида-Вирумаа.

Турыгин отрицает какую-либо связь с компанией, о которой говорил раньше как о своей собственной. Он также сообщил, что не имеет отношения к кибернападениям на Äripäev.

Тоомас Трууверк обнаружил, что доступность сервиса была серьезно нарушена уже на первом этапе нападения.

”В порядке самокритики стоит отметить, что мы были готовы к DDoS-атаке, и, тем не менее, мы были поражены ее масштабностью”, — сказал он, отметив, что объем запросов, сделанных в течение первого часа атаки, был сопоставим с объемом, для которого в обычных условиях требуется 30-40 лет.

Последнее подобное нападение было совершено на Äripäev во время Бронзовой ночи. Ежедневно, по словам Трууверка, в мире регистрируется около 2000 подобных атак.

Дешевая работа



Специалист по кибербезопасности Zone.ee Пеэтер Марвет привел пример расценок на кибератаку трехлетней давности: ”125 гигабит в секунду, или 3600 секунд, или час времени — все это стоило в районе 90 евро”.

По его словам, атаки продолжительностью в несколько минут могут быть вообще бесплатными или очень недорогими, атаки же продолжительностью несколько часов обходятся в более серьезную сумму — все зависит от целей клиента и заказанного им объема.