Полиция проводит проверки на соблюдение новых ограничений в Ласнамяэ, на очереди — общественный транспорт(34)
Со вчерашнего дня полиция проверяет магазины, как они соблюдают новые ограничения.
Со вчерашнего дня полиция проверяет магазины, как они соблюдают новые ограничения.
Ида-Харьюское отделение сообщает, что утро 7 марта началось с проверки того места, где не успели вчера. Количество заболевших в районе Ласнамяэ одно из самых высоких. Результаты проверок в разных частях города очень разные. Сегодня полиция напомнила цветочному магазину Bauhaus Drive-in о соблюдение правила 2+2.
По данным полиции, в торговом центре Lasnamäe Centrum все работники и клиенты носят маски и соблюдают дистанцию. Магазинов для проверки много, но полиция проверит и общественный транспорт.
"Зашёл на минутку" — оправдание, которое продавцы на заправках регулярно слышат.
"Хотя это может быть правда, у обязанности ношения маски нет временного ограничения, так во внутренних общественных помещениях необходимо использовать маску как заходя на минутку, так и проводя в нем полдня. Печально слышать обратную связь о том, что клиенты раздражаются от напоминания продавцов про действующие ограничения. Заправка тоже предприятие, которое может установить свои правила, а продавцы только сообщают о них. Давайте оставаться уважительными и считаться друг с другом", призывает полиция.
Однако есть люди, которые не понимают действующих ограничений, именно по-этому полиция делает разъяснительную работу и контроль. "Всё же можно сказать, что общая картина лучше, чем можно было ожидать. Спасибо всем за усилия!" — благодарит полиция.
Контроль проводился жев Ласнамяэ, где в фокусе прежде всего маленькие магазины и заправки. В Ласнамяэ полиция вчера получила несколько сообщений о нарушениях ограничений.
К примеру было сообщение о клиенте без маски, который отказывался покидать магазин, но после вызова полиции, всё таки ушёл добровольно. Ещё сообщали о протесте двух мужчин, которые спокойно ушли при прибытии полиции. У одного продавца возник вопрос об открытом цветочном магазине, при контроле которого выяснилось, что речь идёт о торговле на улице, что разрешено.
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