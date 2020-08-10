Полиция провела в Таллинне очень необычный рейд

Для тех, кто оставил в машине предмет, который может стать добычей преступников, полицейские оставляли сообщения под лобовым стеклом в виде ярко-желтых буклетов.

"На стекло кладем такие флайеры, где написано "Не оставляй вещи на видном месте!" Таким образом мы хотим привлечь внимание к тому, что вещи оставленные в машине, припаркованной, например, в пляжной зоне, находятся в зоне риска", — пояснил "Актуальной камере" руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм.

В ходе рейда было обнаружено, что некоторые водители оставили на сиденьях сумки и кошельки, мобильные телефоны, чемоданы с рабочими инструментами и много других привлекательных для воров предметов.