Полиция просит водителей автотранспорта быть снисходительнее к велосипедистам

”Думаю, что все водители помнят свои первые поездки после получения водительских прав. Не сразу были понятны все знаки, любой неожиданно перестраивающийся автомобиль или машина, совершающая поворот, не показывая сигнала поворота, заставляли резко жать на тормоз. То же чувствуют и велосипедисты — только что получившие права на управления велосипеда дети и взрослые, чей двухколесный друг пылился в ожидании начала сезона в подвале несколько месяцев. Велосипедистам требуется время на то, чтобы вспомнить навыки вождения и привыкнуть к участию в дорожном движении”, — отмечает лейтенант полиции Маарья Пунак.

По состоянию на сегодняшний день в мае произошло 24 ДТП с участием велосипедистов, в половине случаев пострадали дети.

Поэтому полиция убедительно просит водителей помочь велосипедистам и быть за рулем внимательнее. Придерживайтесь разрешенной скорости, а в дворовых зонах двигайтесь со скоростью пешехода.

"На то, чтобы свыкнуться друг с другом на дороге, нужно время, а тот, кто больше и сильнее, должен показать хороший пример", - призывает в Facebook участников дорожного движения сотрудник полиции.