Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Кохтла-Ярве 87-летней Лидии
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Кохтла-Ярве 87-летней Лидии, которая ушла из дома на ул. Оутокумпу. Близкие общались с женщиной в последний раз в четверг, 11 марта. После этого с Лидией не удается связаться. При проверкe квартиры женщины обнаружили, что телефон она оставила дома.
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