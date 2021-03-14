Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Кохтла-Ярве 87-летней Лидии

Описание внешности Лидии переданы всем патрулям в этом районе, полиция проверяет полученную от близких информацию о местах, куда женщина могла пойти.

Рост Лидии 150 см, она худощавого телосложения. У нее короткие седые прямые волосы. По уточненным данным, на ней темно-серое пальто коричневая шапка, при ней темно-бежевая пестpая сумка.

Полицейские продолжают поиск Лидии. Поискам была привлечена служебная собака, но, сожалению, след взять не удалось. Сейчас полицейские проверяют район с помощью дронов.

Всех, кто видел женщину после 11 марта, просим незамедлительно сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

Фото: Департамент полиции и погранохраны

Фото: Департамент полиции и погранохраны