Полиция просит помощи в поисках 33-летней Эвели

Вчера вечером полиция получила сообщение от родственников женщины о том, что та ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Связаться с ней не удалось. Последний раз Эвели видели во второй половине того же дня на шоссе Пярну-Раквере в деревне Калмару, откуда она могла попытаться автостопом направиться в сторону Пайде.

Рост женщины 160 см, телосложение худощавое, волосы каштановые до плеч. Насколько известно, одета она в темную одежду, при себе имеет небольшой темный рюкзак.

Полиция просит всех, кто видел Эвели или знает, где она может находиться, сообщить об этом по номеру 5297 002 или 112.