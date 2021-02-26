Полиция просит помощи в поисках 33-летней Эвели
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 33-летней Эвели, которая пропала в деревне Вяндра в Пярнумаа.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 33-летней Эвели, которая пропала в деревне Вяндра в Пярнумаа.
Вчера вечером полиция получила сообщение от родственников женщины о том, что та ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Связаться с ней не удалось. Последний раз Эвели видели во второй половине того же дня на шоссе Пярну-Раквере в деревне Калмару, откуда она могла попытаться автостопом направиться в сторону Пайде.
Рост женщины 160 см, телосложение худощавое, волосы каштановые до плеч. Насколько известно, одета она в темную одежду, при себе имеет небольшой темный рюкзак.
Полиция просит всех, кто видел Эвели или знает, где она может находиться, сообщить об этом по номеру 5297 002 или 112.
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