Полиция просит помощи в поисках 14-летней Каролины

Рост Каролины 160 см, она худощавого телосложения, у нее темно-каштановые волосы до плеч. На ней была черная спортивная куртка, светлые джинсы и красные кроссовки Nike.

По первоначальным данным, девушка может находиться в Южной Эстонии.

Полиция просит всех, кто видел Каролину или располагает информацией о ее местонахождении, связаться с Центром тревоги по номеру 112 или по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000.