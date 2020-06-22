22.06.2020, 16:05
Полиция просит помощи в поисках 14-летней Каролины
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летней Каролины, которая 18 июня ушла из замещающего дома и не вернулась.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летней Каролины, которая 18 июня ушла из замещающего дома и не вернулась.
Рост Каролины 160 см, она худощавого телосложения, у нее темно-каштановые волосы до плеч. На ней была черная спортивная куртка, светлые джинсы и красные кроссовки Nike.
По первоначальным данным, девушка может находиться в Южной Эстонии.
Полиция просит всех, кто видел Каролину или располагает информацией о ее местонахождении, связаться с Центром тревоги по номеру 112 или по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000.
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