Полиция просит помощи: пропал 52-летний мужчина из Таллинна

Рост Игоря примерно 185 сантиметров, худощавое телосложение. Ему 52 года. У него короткие темные волосы, борода и длинные усы. Игорь может носить синюю джинсовую куртку.

Полиция просит всех, кто видел Игоря или знают о его местонахождении, позвонить по номеру 112.