11.08.2019, 19:44
Полиция просит помощи: пропал 52-летний мужчина из Таллинна
Последний раз Игоря видели 10 августа в 8:30, когда он шел в Мустамяэ по улице Куклазе.
Последний раз Игоря видели 10 августа в 8:30, когда он шел в Мустамяэ по улице Куклазе.
Рост Игоря примерно 185 сантиметров, худощавое телосложение. Ему 52 года. У него короткие темные волосы, борода и длинные усы. Игорь может носить синюю джинсовую куртку.
Полиция просит всех, кто видел Игоря или знают о его местонахождении, позвонить по номеру 112.
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