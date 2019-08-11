11.08.2019, 19:44

Полиция просит помощи: пропал 52-летний мужчина из Таллинна


rus.delfi.ee
EST
Полиция просит помощи: пропал 52-летний мужчина из Таллинна
PPA

Последний раз Игоря видели 10 августа в 8:30, когда он шел в Мустамяэ по улице Куклазе.

Рост Игоря примерно 185 сантиметров, худощавое телосложение. Ему 52 года. У него короткие темные волосы, борода и длинные усы. Игорь может носить синюю джинсовую куртку.

Полиция просит всех, кто видел Игоря или знают о его местонахождении, позвонить по номеру 112.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: