Полиция проигнорировала рекомендацию канцлера права

"Направила Вам 26.05.2020 рекомендацию, в которой просила для обеспечения основных прав и свобод человека изменить условия замены недействующей ID-карты. К сожалению, Ваш представитель сообщил, что Департамент полиции и погранохраны не намерен следовать рекомендации", — говорится в письме канцлера права Юлле Мадизе, направленном гендиректору PPA Эльмару Вахеру.

Проблема заключается в том, что PPA cчитает возможным проводить в порядке гарантии на ID-карту экспертизу лишь в случае, когда человек не ходатайствует до выяснения результатов экспертизы о новом документе. Также не компенсирует PPA при ходатайстве о новой карте уплаченную госпошлину, если человек ходатайствует о новой карте до выяснения результатов экспертизы, независимо от того, что за ошибку ответственно государство.

Канцлер права считает, что ID-карта для человека самый важный документ и единственный обязательный удостоверяющий личность документ, который позволяет использовать государственные электронные услуги.

"Поэтому нельзя требовать, чтобы человек ждал до одного месяца (а случалось и до двух месяцев), пока государство выяснит причину, по которой ID-карта не работает, и выдаст новую ID-карту", — считает Мадизе.

Представитель полиции в ответе канцлеру права отметил, что человек может использовать альтернативные средства, к примеру mobiil-ID или Smart-ID. По мнению канцлера права, у людей не всегда есть возможность использовать смартфон и поэтому альтернативные варианты не всегда доступны.

Согласно результатам экспертизы, ID-карта человека, обратившегося к канцлеру права, вышла из строя потому, что человек использовал такой считыватель, который система официально не поддерживала. В этом случае электронная часть ID-карты может заблокироваться. При этом государство не извещало людей о том, что такая опасность, вызванная ошибкой в программном решении, может возникнуть.

Карты умерших

Канцлер права обратил внимание полиции и Департамента государственной инфосистемы (Riigi Infosüsteemi Ameti — RIA) на имевший место в прошлом году случай, когда из-за ошибки в программном обеспечении, электронный идентитет умерших людей не аннулировался и их картами можно было по-прежнему пользоваться.

RIA для выяснения этой проблемы начал разбирательство, которое до сих пор не завершено.

Советник Бро идентитета PPA Кайя Кирх пояснила изданию Forte, что Регистр народонаселения автоматически предоставляет данные в инфосистему PPA один раз в сутки.

После того, как данные о смерти человека поступили в инфосистему PPA, ID-карта и другие удостоверяющие лицо документы делаются в инфосистеме PPA автоматически недействительными и автоматически идет запрос на обнуление сертификатов. Речь идет об автоматических процессах.

"К сожалению, на различных этапах в этом обмене данными возникают проблемы. В прошлом году PPA официально сообщил, что из-за ошибки в программе возникла ситуация, когда почти 15 000 ID-карт не оказались своевременно закрытыми", — признала Кирх.

Она заверила, что сегодня обмен данными и признанение ID-карт и сертификатов после смерти человека недействительными работает должным образом. Работу соответствующего технического решения обеспечивает SMIT (Центр инфотехнологий и развития МВД).