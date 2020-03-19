Полиция продляет автоматически разрешения на оружие, срок действия которых заканчивается в период с 16 марта до 31 мая

Ведущий чиновник правопорядка Департамента полиции и погранохраны Рийта Прооса пояснила, что в период чрезвычайного положения даже при самом большом желании получить необходимые справки о здоровье довольно сложно. " Из-за опасности заражения центры семейных врачей и психиатрические клиники временно прекратили выдачу медицинских справок, которые необходимы при ходатайстве на оружие или при продлении разрешения. Решение полиции не накладывает на владельцев дополнительных обязанностей, все данные будут обновлены автоматически в системе данных. Также отпадает обязательство передачи оружия полиции, которое необходимо в обычной ситуации соблюдать, когда заканчивается действие документа", — сказала Прооса.

Разрешение на оружие, разрешение на параллельное оружие или разрешение на коллекционирование, которое заканчивается в период с 16 по 30 марта, будут автоматически продленны на 90 календарных дня с момента окончания действия.

Разрешение на оружие, разрешение на параллельное оружие или разрешение на коллекционирование, которое заканчивается в период с1 апреля по 31 мая, будут автоматически продленны на 60 календарных дня с момента окончания действия.

После окончания чрезвычайного положения ходатайство и все необходимые документы на разрешение на оружие, на ношение оружия или замену разрешения на оружие следует подать не позднее, чем за месяц до окончания срока действия документа.

По данным ППА в марте, апреле и мае срок действия закончится примерно у 1100 разрешений.

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