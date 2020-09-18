Полиция продлила запрет на продажу алкоголя в Харьюмаа и Ида-Вирумаа до 24 сентября

Согласно оценке Департамента здоровья, заболеваемость в возрастной группе, посещающий увеселительные заведения, уменьшилась, что можно связать с влиянием ограничения на продажу алкоголя, но и в Харьюмаа, и в Ида-Вирумаа за последние две недели прибавилось много новых случаев заболевания, поэтому смягчение ограничений не является сейчас целесообразным.

Из данных Департамента здоровья следует, что в Таллинн до сих пор является тем регионом Эстонии, где риск заражения наиболее высок, учитывая численность и плотность населения. По состоянию на 17 сентября в Таллинне и Харьюмаа было 187 зараженных короновирусом. В Харьюмаа сейчас почти 29 случая заражения на 100 000 жителей, а в Таллинне – 34.

"За последнюю неделю в Харьюмаа уменьшилось число заражений в возрастных группах 20-39 и 30-39 лет, но до сих пор две трети ото всех случаев заболеваний приходятся именно на эти возрастные группы. Люди этого возраста являются основной целевой группой увеселительных заведений. Из трех отступивших очагов два очага можно было связать с употреблением алкоголя в общественном месте, а на данный момент самый активный очаг в Таллинне начался пару недель назад также употреблением алкоголя в общественном месте. Поэтому считаю разумным предложение Департамента здоровья продлить запрет на ночную продажу алкоголя", – сказал Пыхьяский префект Кристиан Яани.

По словам Идаского префекта Тарво Круупа, имеющиеся сейчас данные не дают основания для снятия мер и в Ида-Вирумаа.

„Самые свежие данные Департамента здоровья показывают, что в Ида-Вирумаа сейчас почти 48 случаев заражения на 100 000 жителей, что почти в два раза выше, чем в среднем по Эстонии. В наших силах остановить распространение вируса и поэтому я решил продлить запрет на ночную продажу алкоголя еще на неделю. Я прошу всех жителей Ида-Вирумаа серьезно отнестись к ситуации, не подвергать себя риску и при посещении общественных мест использовать маску, перчатки и средства дезинфекции", – сказал Крууп.

Уставленное полицией ограничение на ночную продажу алкоголя закончится 24 сентября, после этого по всей Эстонии начнет действовать установленное правительством ограничение.