Полиция призывает водителей: в начале учебного года будьте внимательнее к самым юным пешеходам

С приближением учебного года на дорогах появляется больше транспорта, поэтому на привычный маршрут надо выделить больше времени и запастись терпением. В городах водителям следует быть особенно внимательными на пешеходных переходах и у школ.

"Многие дети впервые пойдут в школу самостоятельно, без сопровождения взрослых, и дорога в школу для них еще новая и непривычная. Поэтому водители должны выбрать более спокойный скоростной режим, чтобы в случае неожиданной ситуации было достаточно времени отреагировать и затормозить", — сказала майор полиции Сирле Лойго.

В первые дни учебного года по всей Эстонии успокаивать дорожное движение будет больше полицейских. "Плотное движение делает некоторых водителей нервознее, a в таком состоянии внимание может рассредоточиться. И когда водитель торопится, увеличивается риск попадания в ДТП", — сказала Лойго.

Водителям следует помнить, что безопасность на дороге начинается с умения планировать свое время и внимательности. "И водителям, и пешеходам также важно смотреть на дорогу, а не в телефон", — добавила майор полиции.

По состоянию на 25 августа в Эстонии произошло 187 ДТП с участием пешеходов. В этих ДТП погиб один ребенок и пострадало 50 детей и подростков в возрасте до 17 лет включительно.