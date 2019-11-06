Полиция призвала сдавать незарегистрированное оружие. Сообщений было много на протяжении кампании

По словам ведущего чиновника по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Рийты Прооза, больше всего переданных полиции единиц оружия было найдено на хуторах, но были и случаи, когда оружие находили в ходе ремонта городских домов.

„Например, на чердаке дома в центре Тарту во время ремонта был найден ящик заржавевших патронов. Выехавший на место патруль забрал находку, после чего патроны доставили в полицию и отправили на утилизацию", — рассказала Прооза.

По ее словам, сообщений о незарегистрированном оружии и патронах было много на протяжении всей кампании. Как правило, люди, которые хотели передать оружие полиции, звонили в Центр тревоги и дожидались прибытия полицейских, но было и пару вызвавших волнение случаев, когда люди, нашедшие опасный предмет, сами приносили его в отделение полиции

Например, в Вильяндимаа в полицию пришел человек с 99 капсюль-детонаторами, для обезвреживания которых полицейским пришлось вызвать на место специалистов центра деминирования.