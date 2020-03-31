Полиция приступила к массовым проверкам соблюдения карантина. Поймали 176 нарушителей

Проверка соблюдения карантина потенциально касается тысяч людей: только приехавших из-за рубежа и в силу этого направленных на карантин насчитывается 7000. Плюс инфицированные и проживающие с ними люди.

"Если в Латвии присутствие дома проверяется с помощью системы позиционирования, то эстонская полиция этот вариант не использует", - говорит начальник оперативного штаба Ляэнеской префектуры Юллар Кютт.

Для того, чтобы убедиться, что человек в самом деле находится дома, полиция связывается с ним по телефону. Если человек по телефону недоступен или у полицейского возникло подозрение, что его нет дома, то тогда наносится визит", - пояснил Кютт.

От этих проверок есть и другая польза: было обнаружено несколько людей, которым требовалась помощь. О них полиция сообщила местному самоуправлению.

По состоянию на сегодняшний день, полиция сделала почти 10 000 звонков и постучала в более чем сотню домов. "Разумеется, не ночью, а в то время, когда предполагается, что человек бодрствует. С помощью данных, поступающих в инфосистему, работа по проверке соблюдения режима карантина может происходить (например, в ходе надзора за дорожным движением) в течение целых суток", - поясняет Кютт.

В результате проведенной работы было выявлено 176 нарушителей карантинного режима. "Прежде всего проводим в таких случаях беседу", - говорит Кютт. Если слова не помогают и нарушение повторяется, то полиция может назначить штраф в размере до 2000 евро. "Сейчас каждый из нас может стать, находясь дома, героем. Приятно отметить, что большинство людей так и поступает", - добавил полицейский.