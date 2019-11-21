Полиция приглашает на "Прогулку со светоотражателем"

В день гражданина, 26 ноября, полицейские, помощники полицейских, а также партнеры полиции по всей Эстонии проведут акцию "Подружись со светоотражателем".
"Осень — это время, вырастет риск попадания пешехода в ДТП. Хотя сейчас большинство пешеходов понимает важность светоотражателя и использует его, иногда мы сталкиваемся с пешеходами, которые остаются для водителей "невидимками" и подвергают себя этим опасности. Правильно прикрепленный светоотражатель — это лучшая защита от возможного ДТП", — сказала лейтенант полиции Леэна Пукк.
Пукк добавила, что для улучшения осведомленности о необходимости использования светоотражателя, полиция призывает разные объединения, учреждения и просто активных людей показать другим пешеходам положительный пример в этом и при необходимости сделать других людей видимыми на дороге при помощи светоотражателя.
Акция, посвященная светоотражателю, пройдет в Эстонии уже в шестой раз, мероприятия на эту тему пройдут более чем в 110 разных местах. "Прогулка со светоотражателем" пройдет в разных дорогах и деревнях вечером 26 ноября и будет длиться около часа.
Информацию о разных мероприятиях и контактах можно найти на страницах префектур Департамента полиции и погранохраны в Facebook, там можно и зарегистрироваться на мероприятие. Если у вас будут дополнительные вопросы, можно обратиться напрямую к полицейскому, который будет проводить конкретное мероприятие.
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