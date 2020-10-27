27.10.2020, 12:17

Полиция: прибывающие в Эстонию на работу иностранцы должны заранее позаботиться о необходимых документах


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Tasub mõelda, kas reis on vajalik.
Tasub mõelda, kas reis on vajalik. Foto: Priit Simson

Департамент полиции и погранохраны напоминает прибывающим в Эстонию на работу иностранцам и их работодателям, что уже до прибытия иностранного работника в Эстонию его работу следует зарегистрировать, также у иностранца должны быть законные основания для нахождения в Эстонии.

Руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс сказал, что еженедельно полицейские обнаруживают иностранцев, работа которых не зарегистрирована в Эстонии, либо находящихся в Эстонии незаконно, так как основания для пребывания потеряли действительность.

„Напоминаю иностранцам, приезжающим в Эстонию на работу, а также их работодателям, что для препятствования распространению коронавируса в соответствии с распоряжением правительства иностранных работников следует зарегистрировать до их приезда в Эстонию, также у них должно иметься законное основание для пребывания в Эстонии", — сказал Петерс.

В соответствии с законом об иностранцах, право на кратковременную работу в Эстонии имеет иностранец, у которого есть законное основание для нахождения в Эстонии и чья работа заранее зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны. В департаменте следует зарегистрировать и прибывающего в Эстонию в командировку иностранца. „В пример можно привести ситуацию, когда гражданин Украины, работающий в польском предприятии, приезжает выполнять свои рабочие обязанности в Эстонию," — пояснил Петерс.

Марго Петерс добавил, что нередки ситуации, когда находящиеся в Эстонии иностранцы пересылают объявления о найме на работу на родину друзьям и те приезжают в Эстонию, не убедившись, что предложение о работе и сама работа являются официальными.

„Таким образом может получиться, что, приехав в Эстонию, человек обнаруживает, что работы у него на самом деле лет, и у него могут возникнуть проблемы с пребыванием в Эстонии. Но если предложение о работе и работодатель на самом деле есть, очень важно попросить работодателя прислать письменный договор о работе, чтобы работник мог его при необходимости предъявить. Этот договор также может оказаться необходим, если позже возникнет спорная ситуация", — сказал он.

Как правило, в зоне Шенгена, в том числе в Эстонии, иностранец имеет право находиться 90 дней в течение 180-дневного периода, в счет принимается и время, проведенное в других странах Шенгенской зоны, например Польше. По словам Петерса, среди иностранцев бытует ошибочное мнение, что этот период действует в конкретном государстве и срок в 90 дней начинается снова по прибытию в другую страну, что неверно. Также иностранцы забывают проверить, действует ли их виза.

„Действительная виза и корректно оформленная работа защищает интересы как работающего в Эстонии иностранца, так и его работодателя", — подчеркнул Марго Петерс.

Петер напоминает также, что иностранец, прибывший в Эстонию на работу, обязан соблюдать требования самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса.

„Даже если сделанный в стране постоянного проживания тест был негативный, по дороге в Эстонию иностранец мог общаться с заразившимся вирусом человеком и заболеть. Поэтому важно снова сделать тест по прибытии в Эстонию и избегать контактов с другими людьми до того, как будет известен результат теста", — говорит он.

Иностранец или работодатель может самостоятельно проверить наличие регистрации краткосрочной работы на сайте полиции.

Просчитать время законного безвизового пребывания на территории Шенгена можно на сайте.

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