Полиция предупреждает: выход на лед приграничных водоемов запрещен
Так как нахождение на тонком льду опасно для жизни человека, то Департамент полиции и погранохраны запрещает выход на лёд как пешком, так и выезд на моторно-транспортных средствах.
Так как нахождение на тонком льду опасно для жизни человека, то Департамент полиции и погранохраны запрещает выход на лёд как пешком, так и выезд на моторно-транспортных средствах.
Запрет распространяется на Нарвское водохранилище, Пейпси, Псковское и Теплое озёра, а также озёра Паттина, Ванику, Пабра и Крийва.
"На водоемах появился лед, однако он слабый и не может выдержать человека. Ради защиты жизни людей мы вводим запрет», - пояснил руководитель пограничного бюро Идаской префектуры Индрек Пюви, добавив, что пограничники постоянно наблюдают за состоянием льда и, когда он станет толще, то об этом сообщат.
Для человека выходить на лед безопасно, если толщина ледяного покрова составляет 7-10 см.
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