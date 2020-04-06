Полиция: празднование 9 мая возле "Бронзового солдата" зависит от того, продлят ли режим ЧП

На странице Департамента полиции и погранохраны мероприятие на 9 мая зарегистрировано. Но это было сделано еще до введения режима ЧП.
В Департаменте полиции и погранохраны (ДПП) сообщили ERR, что в условиях ЧП все публичные мероприятия в период с 13 марта по 30 апреля отменены, передает rus.err.
"Какие общественные мероприятия разрешат провести в мае, пока неизвестно. Все зависит от того, продлят ли чрезвычайное положение и какие ограничения в связи с распространением коронавируса будут действовать в отношении публичных мероприятий", - сказала пресс-секретарь ДПП Виктория Корпан.
Сейчас возле "Бронзового солдата" на Военном кладбище проходят работы по реставрации, которые заказало посольство России в Эстонии.
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